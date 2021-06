Giornata in rialzo per i titoli sportivi dell'universo Agnelli Elkann: Juventus chiude questo inizio di ultima settimana di giugno in +0,55% e Ferrari in +0,68%.

Tutto questo, peraltro, in una giornata complessivamente negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un -1,11%. Un trend nel quale s'inserisce perfettamente il -1,08% di Exor, la cosiddetta cassaforte di famiglia.



Semaforo verde invece per quanto riguarda lo spread Btp/Bund, che scende leggermente e ora si attesta su quota 111 punti.