La Juventus avvia questa fase finale della prima settimana di ottobre con un ribasso nella Borsa di Milano: il titolo del club bianconero chiude infatti il giovedì in, portando a -5,90% la performance dell'ultimo mese.Questo in una giornata ben positiva per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib a far registrare un complessivo +1,51%, innervato anche dal +3,80% di Stellantis.Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, il dato torna finalmente a calare e ora si attesta su quota 104 punti.