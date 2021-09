Oggi è la giornata della pubblicazione del bilancio della Juventus con il rosso di oltre 200 milioni di euro. Una notizia arrivata in un momento in cui il titolo in Borsa del club bianconero stava avendo un andamento davvero positivo. La fisiologica flessione del primo pomeriggio però non ha impedito di chiudere con un trend odierno positivo delMalissimo invece il titolo Stellantis, in -3,45%. In generale, l'indice Ftse Mib fa registrare un complessivo -0,98%.Per quanto riguarda infine lo Spread Btp Bund, il dato oggi è risalito di un punto e ora si attesta esattamente a quota 100.