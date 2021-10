La Borsa italiana vive una giornata di buona salute, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,18% e titoli come A2a che chiudono in +2,44%. Il titolo Juventus si colloca perfettamente in questo contesto, dato che il semaforo di questo ultimo giorno della settimana è verde e segna. Sale addirittura a +2,38% la performance bianconera del mese sul mercato azionario di Milano.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp-Bund, il dato torna a salire e ora si attesta su quota 106 punti.