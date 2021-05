Una bella giornata per la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,23% e il titolo Juventus che tiene alta la scia chiudendo in +1,53%. Resta fortemente negativa la performance dell'ultimo mese: -8,98%.

La squadra di Pirlo è impegnata stasera sul campo del Sassuolo in un match delicato per il quarto posto in Serie A.



Bene anche il titolo Ferrari, nei giorni della visita Ronaldo-Elkann-Agnelli a Maranello: +0,74%.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, è tornato a salire leggermente e si attesta su quota 111 punti.