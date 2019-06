Nel giorno dell’arrivo di Maurizio Sarri a Torino, in attesa della conferenza stampa di presentazione fissata per domattina, il titolo della Juventus vive un’altra sessione deludente. Le azioni bianconere hanno archiviato la giornata odierna con il -0,63%, a quota 1,505 €. Prosegue dunque il calo del club campione d’Italia in Borsa, dopo la crescita della scorsa settimana.