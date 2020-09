Come si legge su CalcioeFinanza, la Consob comunica che Arrowstreet Capital detiene uno short selling sul titolo della Juventus dello 0,49%. Come si legge in una nota: “Le Posizioni Nette Corte (Net Short Position) sono un indicatore sintetico che riassume le posizioni corte (ossia le vendite allo scoperto sulle azioni e le posizioni corte in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili) al netto delle posizioni lunghe (ossia gli acquisti di azioni e le posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili). Confluiscono nel calcolo delle PNC tutte le operazioni effettuate nei sopracitati strumenti finanziari, anche eseguite all’estero e/o fuori mercato”.