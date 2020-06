Apertura di giornata negativa per Piazza Affari. Il Ftse Mib perde oltre due punti percentuali e cala anche il titolo Juventus, che registra una partenza negativa perdendo l’1,38%.



La Juve, sull’onda del ritorno del calcio giocato, con le semifinali di Coppa Italia e, tra pochi giorni, il campionato di Serie A, aveva chiuso la scorsa settimana in rialzo, registrando venerdì in borsa un dato molto positivo, +2,24.