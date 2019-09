Altra mattinatache questa mattina concede quasi il 2 per cento. A inizio settimana il titolo bianconero a Piazza Affari era stato sospeso per eccesso di ribasso e in questi primi giorni della settimana sta patendo la decisione della società di ricapitalizzare per 300 milioni e il bilancio dell'ultima stagione chiuso con un debito vicino a 40 milioni di euro. Su Ilbianconero.com abbiamo spiegato il motivo del calo in Borsa di questi giorni del club bianconero.