Il #FTSEMIB chiude a 18,067.29 punti a +2.21% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) April 29, 2020

Non è stata una, un calo che potrebbe dipendere anche dalla possibilità di non ricominciare il campionato. Il momento no quindi continua, dopo la chiusura della giornata di ieri in cui il titolo è sceso al 3.29%. Positiva, invece, la giornata per la Borsa italiana: Il FTSEMIB ha chiuso a 2.21%, Piazza Affari con un rialzo del 2.21%, segnale positivo nonostante la pandemia coronavirus che sta bloccando l'economia del Paese.