A Tuttosport, parla Marco Borriello.



LA GARA DEL 2012 - "Napoli-Juventus del 2012? In quella partita iniziai da titolare insieme a Del Piero, mi resta sempre la sensazione che avremmo potuto fare di più, ancora non capisco perché non sono riuscito a vincere quella Coppa Italia contro la Juventus. Per fortuna, vista la vittoria dello Scudetto, la sconfittà non pesò troppo".



SARRI - "Io sono l’ultimo che può parlare, ho cambiato tantissime squadre. Spesso si parla di tradimenti ma è solo ambizione. Il ciclo di Sarri a Napoli era chiuso e, siamo onesti, chi rifiuterebbe una chiamata dalla Juventus?".



MILIK - "Un attaccante completo, se non avesse subito quegli infortuni sarebbe uno dei più forti insieme a Higuain e Dzeko. Da bambino ho fatto dei provini con il Napoli ma poi passai al Milan. A fine carriera mi avrebbe fatto piacere giocare a casa, magari per fare da chioccia. Ma nessun rammarico. Mertens è innamoratissio di Ibiza, così come Pjanic".