"In altri tempi quando lo vedevamo sfrecciare sulla Ferrari con la bella di turno, ora invece è un playboy ecologico". Così ha scritto la rivista CHI dell'ex Juve Marco Borriello. E l'attaccante, chiaramente, non l'ha presa bene. Pertanto ha deciso di puntualizzare sul suo profilo Instagram, attraverso una story: "Volevo solo far sapere a Chi che non ho mai avuto la fortuna di possedere una Ferrari… la mia arma migliore di conquista è sempre stata la bicicletta”.