Il centrocampista dell’Inter Borja Valero ha concesso un’intervista ad As, in cui ha parlato del suo futuro in nerazzurro e dell’emergenza coronavirus. Tra i punti affrontati, lo spagnolo si è soffermato anche sugli episodi del derby d’Italia contro la Juve: "Polemiche su Juve-Inter? Si è agito tardi a prescindere da quella partita. Si è dovuto ammalare un giocatore per fermare tutto. Ciò avrebbe dovuto essere evitato fermandosi prima".



SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO - "Spero venga conclusa. Ciò significherebbe che i problemi più importanti, che sono quelli della salute, sono stati risolti. Come si risolve per i contratti in scadenza come il mio? Non si sa cosa accadrà. Quando verrà presa una decisione amministrativa, parlerò al club dei dettagli che mi riguardano".