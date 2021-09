Borja, ex Inter e Fiorentina, oggi in Promozione al Centro Storico Lebowski, ha parlato in un'intervista a Repubblica.«Se ripenso a quel momento, sì. Impazzivo per il calcio. Forse però adesso non lo rifarei. Non so se merita. Ho una bella vita, grazie al calcio. Ma forse avrei potuto averla anche senza fare il calciatore. Ho avuto molti momenti che mi sono goduto. L’esordio col Real, quello con la nazionale spagnola. Il 4-2 alla Juventus con la Fiorentina. Ricordo i boati dello stadio agli ultimi due gol, sono sempre nella mia mente. Il calcio è molto più grande di quel che si vede in tv, però. Ci sono stati anche dei periodi brutti. Come le critiche, che un giocatore avverte sulla sua pelle. Dai tutto te stesso ma ti criticano. Non è facile».«Sì, ma suppongo che stiano dentro le regole, voglio crederlo altrimenti sarebbe brutto. Parlo spesso con gente all’interno dell’Inter e so che stanno lavorando tantissimo per rispettare quelle regole. Hanno venduto giocatori fortissimi solo per rientrare».«Per come è cresciuto, se lo merita. Sono arrivate grandi offerte ma lui è voluto rimanere. Un giocatore si chiede: il treno passerà un’altra volta oppure no? Sono sempre momenti difficili, che ti fanno stare anche male. Ha capito che qui poteva ancora crescere ed è rimasto».