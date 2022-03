L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato della super sfida di questa sera tra i Viola e la Juve.



'Quando sono arrivato a Firenze parlavo poco l’italiano ma la prima volta che ci avvicinammo alla partita contro la Juventus sentivo dire da tutti i tifosi: 'Mi raccomando… mi raccomando…”; non capivo cosa volesse dire ma poi ho compreso bene cosa significhi questa gara per i fiorentini. La gente a Firenze è molto più carica nei giorni prima del match con la Juve e tutto fa molta impressione. E’ bellissimo vedere la coreografia della Curva Fiesole, ti dà un’ulteriore iniezione di fiducia. Io mi avvicinavo alle partite coi bianconeri in modo spensierato anche se sentivo la responsabilità di avere tutto un popolo dietro che viveva in modo incredibile quell’appuntamento sportivo'.