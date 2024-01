L'ex centrocampista di Inter e Fiorentina, Borja Valero, ha commentato su Dazn la scelta di Allegri che ha tenuto fuori Kenan Yildiz contro l'Empoli: "Ci sono allenatori che hanno questo tipo di modo di fare, dipende molto dal ragazzo, se è umile, lavora bene e può dare un aiuto alla squadra non c'è motivo per lasciarlo fuori per abbassare la cresta. Non lo so perché non lo vivo giorno dopo giorno ma da fuori non sembra quel tipo di giocatore." ( QUI per capire tutti i motivi che hanno spinto Allegri a scegliere Milik e non Yildiz.)