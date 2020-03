1









Dall'immunità di gregge all'isolamento. Il mese di Boris Johnson, primo ministro inglese, è stato alquanto scoppiettante e ricco di emozioni, non ultima, la notizia che arriva dall'Inghilterra: il premier è positivo al coronavirus. Le sue situazioni sono stabili, si dice, ed è in isolamento come da protocollo. Johnson si aggiunge così alla lista degli illustri che nel Regno Unito hanno contratto il virus: infatti, anche la famiglia reale è stata colpita, con il Principe Carlo scoperto positivo appena due giorni fa ed anch'egli costretto all'isolamento.