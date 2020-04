Boris Johnson tranquillizza sulle proprie condizioni attraverso Twitter: "La scorsa notte, su consiglio del mio dottore, sono andato in ospedale per alcuni test di routine, visto che sto ancora sperimentando i sintomi del coronavirus. Sono di buon umore e mi tengo in contatto con la mia squadra, mentre lavoriamo insieme per combattere questo virus e proteggere tutti. Vorrei ringraziare tutto il brillante personale del servizio sanitario nazionale che si prende cura di me e degli altri in questo momento difficile. Sei il meglio che c'è della Gran Bretagna. State tutti al sicuro e per favore ricordate di rimanere a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane".



BUFERA - Ed è bufera sul tweet di Rai News, che aveva riportato la notizia. "Come può il servizio pubblico italiano basarsi sulle fake news?", l'attacco che a più riprese è arrivato da alcuni utenti del Regno Unito.