Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante, tra le altre, della Juventus Marco Borriello ha parlato della possibile futura coppia Milik-Cristiano Ronaldo: “Milik è un nove completo, e se non avesse subito dei gravi infortuni sarebbe al pari di Higuain e Dzeko. Non è solo un attaccante da area di rigore, segna molto anche con tiri da fuori area. Per Cristiano Ronaldo sarebbe ciò che è stato Benzema ai tempi del Real Madrid. Però, fidatevi di me, questi discorsi di mercato non esistono in campo. Adesso Milik pensa solo al Napoli.



SUL RUOLO DI RONALDO – “Attaccante centrale? È un fenomeno, ma non un 9 puro. Al centro dell’attacco si prendono molte botte, non so se piacerebbe a Ronaldo. Lui sa essere devastante se parte largo, seguendo il proprio istinto, senza seguire compiti tattici. È un opportunista, una vipera”.