Stefano, in diretta a EuroCronache, parla delle difficoltà dellae di"Un altro problema della Francia per me è Rabiot. Dopo quell'infortunio avuto contro il Frosinone, al suo rientro era in netto calo. Oggi doveva essere dominante, anche per la conformazione della partita della Francia. Doveva essere quello che poteva imperversare nella metà campo della Polonia. Ed è mancato. Manca proprio un po' di spessore. Se la Francia si mette nell'ordine di idee a giocare, sono i più forti".