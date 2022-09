Stefano, a DAZN, ha parlato così del momento della Juve. "Un'altra partita totalmente negativa da parte della Juventus. Non è stata solo l'espulsione di Di Maria a far perdere la Juve. Questo ha diluito la sostanza della squadra. E' un problema tecnico? Tattico? Psicologico? Per me la Juve di oggi ha problemi evidenti in tutte le componenti. Non prende in mano la partita, appena crescono le altre, la partita la subisce".