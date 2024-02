Il noto telecronista, Stefano Borghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, dove è tornato a parlare anche della sconfitta della Juve contro l'Inter."Ma la prestazione non è stata così diversa da tante altre, quindi credo che gli echi dello scontro con l'Inter abbiano portato a questa striscia di un punto in tre partite. Questo stop della Juve dà sincerità alla classifica di Serie A, perchè l'Inter merita di avere questo spazio in più rispetto a tutte le altre. L'Inter sta facendo un campionato paragonabile a quello del Napoli dello scorso anno. Numeri, punti conquistati, dimostrazione di forza, c'era una Juve che rimaneva incollata e in queste ultime 3 gare si è delineata la reale differenza che c'è tra le due squadre".