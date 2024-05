Su Cronache di Spogliatoio si torna a parlare di Juventus-Milan e analizzando i dati si evidenzia come i bianconeri avrebbero potuto vincere 2-0. Questo il commento di Stefano Borghi: "Si ci sta, se prendiamo la qualità delle occasioni avute, la doppia parata di Sportiello su Kostic-Danilo, il colpo di testa di Milik, la punizione di Vlahovic, la conclusione di Cambiaso nel primo tempo. Il Milan è stata la prima volta che ho visto il Milan scendere in campo per fare una partita di resistenza, con il baricentro basso. Questo riflette il momento difficile, l'ultima volta che l'aveva fatto era stato gennaio dell'anno scorso, quando si mise cinque dietro nel derby. Sono state due settimane da incubo ma il Milan con la Juve non ha avuto occasioni da gol. Che poi la partita sia finita 0-0 non è un caso."