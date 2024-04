Stefanoha recentemente espresso opinioni e commenti significativi durante la sua partecipazione a Sunday Night Square su DAZN. Le sue parole hanno attirato l'attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori, suscitando dibattiti e riflessioni sullo stato attuale del calcio e sui suoi protagonisti. In particolare, ha parlato della possibilità di Conte al Napoli"C'è tanta curiosità. Puoi pensare a un allenatore che si è fermato, ma Conte non è così. Per me non si è rilassato, ha studiato tanto. Magari tornerà su un calcio allineato. Al Milan? Io me lo sto immaginando sempre più al Napoli. Sarebbe un binomio molto, molto stuzzicante. Il Napoli e l'allenatore dell'anno prossimo avranno un vantaggio: non si faranno più paragoni con Spalletti. La zavorra del paragone è stato ulteriore peso. Il confronto con l'immediato passato sarà quasi sempre positivo, con ogni probabilità".