Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di DAZN ha parlato così del talento della Juve, Kenan Yildiz: "Vedere Yildiz è prendere una bella scossa, è un ragazzo molto giovane ma con peculiarità chiarissime. Lo abbiamo aspettato, quando lo vedi ti dà la sensazione di qualcosa di differente dal comune"."Si decide tanto ma non tutto, perché dopo lo scontro diretto comunque la distanza non sarebbe definitiva. Poi inizia il periodo dove non giocare le coppe è un vantaggio", le parole del giornalista sul match tra Juve ed Inter del 4 febbraio.