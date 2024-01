Borghi a DAZN: le parole pre Lecce-Juventus

Stefano, a DAZN, parla così poco prima di Lecce-Juventus."Lo stiamo vedendo anche nelle conferenze. Ha le redini in mano di questa squadra. Negli ultimi tempi la Juve è cresciuta come sicurezza e dominio.. Stasera contesto particolare. L'Inter non gioca stasera, quindi la Juve gioca contro se stessa. Chiama attenzione e presenza. Ma la Juve non è mai mancata.Yildiz sta dando freschezza, livello tecnico, collegamenti, la facilità di superare l'uomo. Ora che Chiesa ha problemi e Kean è sul mercato, dà la possibilità di far entrare anche Milik a partita in corso. Come lui ce ne sono pochi. E' importantissima la presenza diperché ti permette di avere un cambio di grandissimo livello. Il vero acquisto? Può essere Miretti, non è cresciuto tantissimo, con il Sassuolo non ha giocato una buona partita. Può crescere tanto".