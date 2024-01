Dagli studi di Dazn, Stefano Borghi ha parlato del pareggio della Juve contro l'Empoli: "Anche prima dell'espulsione di Milik la Juventus era imprecisa, passaggi sbagliati, stop sbagliati. Non so se ha sottovalutato la partita, mi sorprenderebbe però qualche sensazione diversa c'è stata. E' rimasta si in 10 ma con l'Empoli in casa, si è rivista la Juve in certe brutte abitudini vecchie, lasciare la palla all'avversario ed aspettare. Poi ha ragione Allegri, non si possono vincere tutte le partite ma in qualche modo è mancata rispetto alle ultime. "