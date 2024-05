Stefano Borghi, durante Cronache di Spogliatoio ha parlato delle scelte di Allegri per la Juventus: "Se tu parti ed oltre a Vlahovic e Chiesa c'è Yildiz è una cosa, se c'è Mckennie è un'altra. Yildiz è una mezzapunta, Mckennie un centrocampista. Dipende con quanti uomini arrivi e si torna alla proposta di gioco e allo sviluppo. Se il terzo è Yildiz o Mckennie è ovvio che cambi. Vlahovic è uscito caldino da Juve-Milan dopo che secondo me aveva fatto una partita buona, aveva avuto l'occasione migliore. Mi sembra sia in un momento psicologico positivo, lo vedo vivo nella partita. Nella prima parte di stagione lo vedevo meno lucido. Quella di Allegri di toglierlo è stata una mossa forte, poi Milik ha fatto il suo."