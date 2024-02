LE PAROLE

Il noto telecronista Stefano Borghi, ha commentato il duro momento che sta vivendo la Juve attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.perchè si riflette nella partita prima e anche in quella dopo sotto l'aspetto psicologico. Io ho commentato l'espulsione di Milik in Juve-Empoli e sicuramente incide, secondo me c'è stato un filo di pensiero che è andato troppo avanti. Nella partita contro l'Udinese è stata esteticamente brutta, ma non è la prima volta che non la vediamo così appagante, ma in uno stato di convinzione e di fomento diversi, la partita probabilmente l'avrebbe vinta, aggiornavi la striscia positiva, parlavi di corto muso e di straordinari meriti. Ma la prestazione non è stata così diversa da tante altre, quindiL'Inter sta facendo un campionato paragonabile a quello del Napoli dello scorso anno. Numeri, punti conquistati, dimostrazione di forza, c'era una Juve che rimaneva incollata e