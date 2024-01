Si è parlato molto in questi giorni delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che con una battuta ha commentato così la corsa scudetto tra Juve ed Inter: "E' come il gioco guardie e ladri, loro scappano e noi li rincorriamo". Parole che hanno suscitato anche una reazione da parte dell'Inter . Le ha commentate a Cronache di Spogliatoio il giornalista, Stefano Borghi, che in questo caso sta dalla parte di Allegri: "Ma basta, una delle cose più apprezzabili di Allegri e ce ne sono tante, è l'ironia che è pungente. Divertiamoci, ridiamoci sopra. "