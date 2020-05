L'ex portiere e campione del mondo nel 1982, Ivano Bordon, ha parlato oggi nella trasmissione Tutti Convocati del futuro del numero 77 della Juventus, Gianluigi Buffon. L'ex campione del mondo dell'82 nutre alcuni dubbi sul ritiro del campione del mondo del 2006. Ecco le sue parole: "Ho mandato un messaggio a Buffon per dirgli se hai davvero rinnovato hai fatto bene. L’ho invitato alla prossima presentazione del mio libro a Milano che faremo in futuro. Mi ha risposto volentieri. Se sta bene non vedo perchè non debba continuare".