Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter e della Nazionale azzurra, ha parlato a L'Interista e ha espresso le sue sensazioni sulla squadra nerazzurra e sulle sue reali ambizioni: "Ho sperato che l'Inter potesse iniziare un ciclo vincente dopo la vittoria dello scudetto per ripercorrere le orme della Juventus delle ultime annate. Me lo auguro ancora certo, ma non sarà affatto facile: