Intervista esclusiva con Ivano Bordon, ex preparatore dei portieri durante la gestione di Marcello Lippi sia nella Nazionale italiana che nella Juventus. Bordon condivide il suo legame speciale con Lippi, caratterizzato non solo da un rapporto professionale, ma anche da un'amicizia consolidata nel corso degli anni.





In questa conversazione, Bordon rivela il valore unico della collaborazione con Lippi, evidenziando i successi ottenuti insieme alla Juventus e sottolineando l'eccezionale trionfo al Mondiale del 2006 come un momento indimenticabile nella sua carriera. Inoltre, esploreremo il pensiero di Bordon riguardo alla partita clou tra Juventus e Inter, ottenendo un'analisi approfondita da parte di uno dei protagonisti del calcio italiano.