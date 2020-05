In attesa di capire come finire questa stagione, la Juventus è già proiettata sul 2020-21. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è stata svelata la prima maglia del prossimo anno: bianca con strisce spesse nere "pitturate", bordi bianchi e due strisce dorate sulle spalle, come anche il logo e lo sponsor tecnico. E' questa la caratteristica che sembra richiamare la divisa del Real Madrid (Adidas anche loro): quel dorato che avvicina la maglia della Juventus proprio a quella delle Mergengues. Farà un certo effetto vederla indossata da Cristiano Ronaldo, che dopo aver messo per anni quella blanca del Real, ora ne avrà una molto simile.