Intervenuto ad un evento speciale della Bobo Tv, Antonioè tornato a parlare di Massimiliano, confrontandolo con Carlo"Lascia stare che la penso in modo particolare, la fortuna, ha vinto la Champions e basta. Ancelotti è una persona perbene, umile, quando parla lo senti, ha vinto tutto, non è presuntuoso. Tu senti parlare Allegri, è all'opposto, lui sa tutto, poi fa filtrare che la squadra non l'ha costruita lui. Tutti si buttano nel fuoco per Ancelotti, l'altro pensa al suo orticello. Quando dicono si sarà aggiornato, dico scordatelo. O gli prendono i calciatori che posso allenare pure io, oppure l'anno prossimo vedremo lo stesso scempio".