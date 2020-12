Paolo Condò dagli studi di Sky ha criticato duramente Conte: "Conte mi sembra antico. Sempre con questa mistica del tutti contro di me. Il calcio si è evoluto nel frattempo e si è evoluto verso la qualità, verso i giocatori di qualità. E io direi alla società, per inciso, di prestare Eriksen e non di venderlo. I cambi sono stati assolutamente tardivi, segno di una sfiducia francamente immotivata. Oggi Conte ha palesato tutta la sua difficoltà, anche psicologica. Ora ha l'obbligo di vincere lo scudetto per considerare positiva la stagione. Io credo che dovrebbe cambiare molto il clima. C'è sempre questa ricerca di nemici che secondo me ha fatto il suo tempo"