Specialista in cardiologia, in medicina dello sport e in medicina interna, Lambertoè in grado di parlare dell’argomento 'farmaci e doping' nel calcio sul doppio binario di chi è stato atleta prima (portiere, fra le altre, di Perugia, Fiorentina, Brescia e Parma, a cavallo fra fine anni '60 e inizio anni '80) e medico poi, tuttora punto di riferimento per molti pazienti. Boranga viene intervistato sull'argomento da Open.online."Se ricordo di abusi di farmaci?. Era normale che il medico le prescrivesse: molte aumentavano la concentrazione durante la partita, la voglia di giocare, la spinta per correre. Tutto questo a un portiere come me specialmente faceva benissimo. Ma non sto parlando ancora di anabolizzanti, era il periodo poco prima".