L'attaccante della Fiorentina Veroha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:- “Il segreto è il lavoro. La qualità della squadra è più alta. Abbiamo preso calciatrici di livello superiore e quando hai calciatrici forti e staff che ti da una mano e i risultati vanno bene, così è facile andare nell’atmosfera di vincere. In questa semifinale l’abbiamo dimostrato. La Fiorentina è in finale perchè ha voglia di vincere. Qualcosa di speciale da tenere in squadra che forma il nostro DNA”.“Sono stupita. Sapevamo fosse una partita difficile, penso che il risultato dell’andata sia stato stretto. A Firenze meritavamo il 2-0. Non l’abbiamo fatto e questo ci ha fatto arrivare a Biella consapevoli della difficoltà della gara ma la squadra è stata in gamba dal riscaldamento, sapevamo che dovevamo rischiare, siamo forti in contrattacco. Abbiamo corso tantissimo, avevamo voglia di stare in finale”.“Ci abbiamo pensato, ne abbiamo parlato prima della gara e anche nell’intervallo. Se vuoi essere una squadra vincente con Roma e Juve devi fare lo step di mentalità, sapevamo che vincendo oggi avevamo l’opportunità di vincere un titolo e giocarne un altro. Alla mia età e con la mia carriera so che giocare una finale è difficile, siamo felici di essere in finale e speriamo anche in Supercoppa”.“Ci sentiamo forti come la Juve? Sì e no. Sappiamo che sono forti, abbiamo vinto due volte ma non stiamo con la testa tra le nuvole. Juventus e Roma per progetto, budget, calciatrici e storia sono sopra. Noi vogliamo entrare in Europa, vicino ma non fatto. Ci concentriamo per andare a prendere la Juve, se che la facciamo significa essere in Champions e seconde”.