La Juventus domina, non soltanto sul campo, in Serie A. Il monte ingaggi svetta incontrastato e per i bianconeri non è per forza una buona notizia. In tutto sono 294 i milioni di euro lordi a busta paga per il club, più del doppio rispetto ai 139 dell'Inter che insegue al secondo posto, ma staccatissima. Lo rivela l'analisi degli stipendi odierna de La Gazzetta dello Sport.



NEL DETTAGLIO - Come la Juventus in Serie A, Cristiano Ronaldo nella Juventus è solo al comando, con 31 milioni di euro netti a stagione a contratto. Insegue Matthijs de Ligt, il grande colpo del mercato estivo bianconero, che ha 8 milioni fissi più 4 di bonus all'interno del proprio accordo. Gonzalo Higuain è ora terzo in rosa, a quota 7.5, davanti a Paulo Dybala. Tra gli ultimi, oltre al terzo portiere Carlo Pinsoglio, anche Gianluigi Buffon, tornato alla Juventus dal Paris Saint-Germain in estate.



Tutti gli stipendi e le scadenze a contratto alla Juventus, analizzati uno per uno, sono nella nostra gallery dedicata.