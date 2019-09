Your browser does not support iframes.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 nella giornata di ieri. In particolare, il club bianconero ha approvato un aumento di capitale intorno ai 300 milioni di euro, che Tuttosport riprende nella propria prima pagina odierna. Il Corriere dello Sport, invece, si concentra principalmente sul derby tra Milan e Inter in programma per questa sera, senza dimenticare le parole di Maurizio Sarri, che sottolinea come la Juventus non sarà "Mai come il mio Napoli". Dalla Spagna, intanto, As mette in evidenza il futuro della panchina del Real Madrid.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.