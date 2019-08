La Serie A è sempre meno "italiana". Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, nella prima giornata di campionato è stato boom di stranieri in campo nelle squadre della massima serie: la quota ha superato di poco il 60% (60.2%). Il dato è cresciuto rispetto alla prima giornata dello scorso anno (59,8%) ed è in costante aumento stagione dopo stagione. E, se la Juventus si allontana sempre più dalla "linea azzurra", l'Inter di Antonio Conte sigla il record, con ben sette italiani su undici in campo alla prima, contro i tre bianconeri.