E' boom di ascolti per Juve-Milan. Spettatori allo stadio zero, vista la gara a porte chiuse naturalmente, e allora tutti davanti alla tv per la ripresa del calcio. La prima delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia ha raccolto dati da urlo per Rai 1, che ha trasmesso in diretta la partita dall’Allianz Stadium di Torino: Juve-Milan è stata vista da una media di 8.277.000 spettatori, pari al 34% di share. Appuntamento questa sera con Napoli-Inter, per vedere se questo dato sarà battuto.