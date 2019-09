Torna la Champions League con la prima partita della fase a gironi per Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Ad aprire i battenti sarà la favorita Inter (a 1,32) che stasera al Meazza riceverà i cechi dello Slavia Praga (a 9,00), in una sfida inedita. A seguire scenderà in campo il Napoli (a 3,05) che al San Paolo affronterà i campioni in carica del Liverpool (2,25). Domani sarà la volta della Juventus (a 3,20), che si recherà a Madrid contro il temibile Atletico (a 2,40) del Cholo Simeone, e dell’Atalanta (a 2,05), all’esordio in Champions, che sarà impegnata a Zagabria contro la Dinamo (a 2,05).