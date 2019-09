Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus,scendono le quotazioni del Napoli come principale antagonista dei bianconeri nella lotta scudetto. Anche quest’anno sembra difficile spodestare i bianconeri, che restano nettamente i favoriti secondo gli esperti a 1.45, come si legge in una nota. Il Napoli scivola in terza posizione, a quota 6.00, e viene superato dall’Inter di Conte – a punteggio pieno come la Juventus – il cui scudetto vale 5.00. Si punta anche sul testa a testa tra gli uomini di Conte contro quelli di Ancelotti, anche qui l’Inter è in vantaggio anche se la sfida è sul filo: a 1.80 i nerazzurri, a 1.90 il Napoli. Anche per gli scommettitori sarà di nuovo la Juventus a vincere il campionato, il 57% ha puntato sui bianconeri campioni per la nona volta consecutiva, la seconda scelta è l’Inter con il 25%, solo il 13% crede nello scudetto del Napoli. Inizio di stagione da dimenticare per la nuova Sampdoria di Di Francesco, non l’unica a zero punti, ma l’unica ad aver preso 7 gol nelle prime due giornate senza aver ancora segnato su azione e con un solo gol all’attivo. Il cammino è ancora lungo e ci sarà tempo per correre ai ripari ed evitare l’incubo retrocessione: anche i bookmaker credono poco nella debacle dei blucerchiati, la loro retrocessione è data infatti a 16.00. Da Calciomercato.com.