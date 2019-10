Sono passati esattamente 17 anni da quando un esile, ma velocissimo ragazzino di Madeira in campo per lo Sporting Lisbona segnò una doppietta contro la Moreirense, siglando i primo gol della sua carriera da professionista. Stasera, quello stesso ragazzino, ora diventato un campione, torna nello stesso stadio, il José Alvalade dopo aver segnato un’altra miriade di gol con le più prestigiose squadre europee, per la precisione 698, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo delle 700 reti in carriera. Cristiano Ronaldo, con la maglia del Portogallo, ci proverà - nella gara di qualificazione a Euro 2020 - contro il Lussemburgo, avversario non proprio irresistibile, contro cui, come riporta Agipronews, la vittoria dei rossoverdi è data a 1,03 appena. Non poteva dunque esserci occasione migliore per celebrare l’evento: nello stadio dove tutto è cominciato, con la maglia della Nazionale: secondo gli analisti Sisal Matchpoint CR7 toccherà lo storico traguardo, visto che la sua doppietta è più che probabile e pagherebbe 1,90. AG/Agipro