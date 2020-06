Tra domani e venerdì, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe firmare il nuovo Dpcm che darebbe il “via libera” – dopo oltre tre mesi di lockdown - alla riapertura di agenzie di scommesse, sale slot e Bingo. Naturalmente, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie contenute nelle linee guida approvate dalle Regioni ieri e che dovrebbero finire nel decreto di Palazzo Chigi. Secondo quanto apprende Agipronews, l’accelerazione sarebbe spiegabile anche con la necessità di disporre di una rete legale di scommesse in coincidenza della ripartenza del grande calcio: proprio venerdì sera si giocherà infatti Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Dpcm entrerà in vigore subito dopo la firma del premier e potrebbe consentire addirittura la raccolta di puntate per qualche ora prima della partita della Juve. Domattina, intanto, il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, incontrerà (ancora a distanza) i concessionari di scommesse, bingo e apparecchi per discutere le modalità di riapertura delle sale sul territorio. Secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, il numero uno di piazza Mastai intende acquisire informazioni in merito alle misure che gli operatori adotteranno alla ripresa delle attività.