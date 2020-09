1









Il ritorno di Alvaro Morata fa sognare i tifosi della Juventus. Ma anche i betting analyst che prontamente hanno aggiornato le quote sulla vittoria della Champions League da parte dei bianconeri. L’eventualità è offerta a 12,00 dietro solo a Manchester City (4,50), Bayern Monaco (5,50), Liverpool (7,00) e Paris Saint Germain (9,00) ma davanti al Barcellona (15,00). Perché lo spagnolo sa come si vince la Coppa dalle grandi orecchie, ne ha conquistate due con il Real Madrid e ne ha sfiorata già una proprio con la maglia bianconera nella cavalcata fino alla finale di Berlino, poi persa contro il Barcellona nonostante una sua rete. Con la Juve Morata ha peraltro vinto Scudetto e Coppa Italia per due anni di fila (2014/15 e 2015/16). Ecco allora che i trader di Snai hanno deciso di lanciare anche la scommessa sul Triplete bianconero. Il tris di trofei, riferisce Agipronews, vale 74 volte la posta. Una valutazione non troppo alta se la si confronta con le altre squadre italiane: Inter a 210,00, Atalanta e Lazio rispettivamente a 3.000 e 5.000.