Entrambe sono usciti tra gli elogi dal turno di Champions League, anche se solo una ha trovato i tre punti: Inter e Juventus arrivano in piena salute al primo vero scontro scudetto della stagione, in programma a San Siro domenica sera, e il pronostico non può che essere in equilibrio. Gli analisti danno una lieve preferenza ai nerazzurri di Conte, la cui vittoria è a 2,60. Juventus quindi nella inconsueta parte della sfavorita, anche se la differenza è minima: il «2» degli uomini di Sarri è a 2,90. La «X», a 3,15, non può essere sottovalutata, anche perché le ultime due sfide sono finite proprio in parità: ad aprile nella partita di ritorno del campionato scorso, giocata a Milano, e poi a luglio nella semi amichevole International Champions Cup (anche se poi ai rigori ha vinto la Juve). In entrambe le occasioni, al 90' il risultato è stato di 1-1, che in effetti è il risultato più probabile anche in vista di domenica sera, a 6,00. L'Inter, capolista a punteggio pieno, finora è stata efficace soprattutto nei primi tempi, chiusi tutti in vantaggio ad eccezione del derby, che a metà partita era ancora sullo 0-0. Il dato può far prendere in considerazione il segno «1» al 45', proposto a 3,25. L'ipotesi di una Juve che ribalta la partita nella ripresa dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo vale ben 31 volte la scommessa. Per i trader 888sport.it sarà una partita in buona parte bloccata e tattica: per questo l'Under è l'esito previsto, a 1,68, contro l'Over a 2,18.