Nicolò Zaniolo, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco a lungo, rimane sempre uno degli uomini mercato più importanti. Il talento della Roma, infatti, è da tempo nel mirino dei grandi club europei, pronti a fare follie per accaparrarselo. Ultimamente, visto anche il suo recupero dell’infortunio patito nei mesi scorsi, sono tornati alla carica vecchi rumors che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi alla Juventus. La Roma, dal canto suo, ha rispedito al mittente tutte le offerte, ma i giallorossi potrebbero vacillare in caso di proposte irrinunciabili. Alla possibilità di un trasferimento di Zaniolo, riporta Agipronews, credono i bookmaker e soprattutto gli analisti di Sisal Matchpoint. Già ad aprile era stata aperta una scommessa sulle possibili destinazioni del talento romanista, ma le quote ora sono cambiate. L’ipotesi più probabile rimane sempre una permanenza in giallorosso, anche se la quota è passata da 1,33 a 1,38. In sensibile discesa l’ipotesi Juventus, che da 7,50 passa a 4,50 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020). Più defilate tutte le altre. L’inter, da 9,00, è salita a 12,00, mentre l’ipotesi estera sembra non attrarre più di tanto. Manchester United in quota a 16,00, proprio come il Paris Saint Germain.