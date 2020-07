Lazio e Inter steccano e in quota la Juventus chiude la contesa per lo scudetto. Il verdetto dei betting analyst al termine della 30ª giornata di Serie A incorona virtualmente i bianconeri, ora a +7 sui biancocelesti e a +11 sull’Inter: sul tabellone 888sport.it l’offerta passa da 1,25 a 1,03, una quota praticamente simbolica. Raddoppia invece, come riporta Agipronews, la valutazione sulla Lazio, crollata con il Milan e passata da 5,00 a 10,00; va ancora peggio ai nerazzurri, dati a 9,00 appena dieci giorni fa e ora lontanissimi a 61,00.